У СБУ питають, чи пускатимуть Додона, який вважає Крим російським

У Верховній Раді чекають від Служби безпеки України реакції на заяви кандидата у президенти Молдови Ігоря Додона про "російський Крим".

Віце-спікер Ірина Геращенко зачитала депутатський запит до голови СБУ щодо ухвалення рішення про заборону в’їзду на територію Україну громадянину Молдови Додону Ігорю Миколайовичу 1975 року народження за висловлювання, що містять ознаки посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

Ігор Додон

30 жовтня у Молодові відбувся перший тур президентських виборів, у якому лідирував кандидат від Партії соціалістів Ігор Додон.

Раніше він заявляв, що Крим належить Російській Федерації.

Додон виступає за федералізацію Молдови й надання особливого статусу Придністров'ю, на що потрібно провести референдум.

Олена Рощенко, УП