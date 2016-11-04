Депутат-хакер Голубов має 76 мільйонів гривень в біткоїнах

Депутат від БПП Дмитро Голубов має майже 76 млн грн в біткоїнах.

Про це йдеться у його електронній декларації.

Там вказується, що він має 4376 біткоїнів, що за сьогоднішнім курсом становить 75 969 110 гривень.

Голубов придбав цю валюту 22 листопада 2012 року. За даними інтернет-бірж, станом на той день вартість одного біткоїна становила 11,77 долара, тобто 4376 біткоїнів обійшлися йому в 51 505 доларів. Сьогодні курс біткоїна становить понад 705 доларів, тобто біткоїни Голубова коштують 3 млн 086 130 доларів.

У депутата є квартира площею 74,3 кв. м в Одеській області, у його дружини – квартира площею 43,9 квадрата в Одесі. Також Голубов задекларував оренду готельного номеру в Києві.

Дружина має автомобіль Nissan Maxima 2002 року випуску, сам депутат машин не задекларував.

Також він задекларував торгову марку "голубов" українською і англійською мовою.

Своїм доходом у минулому році він вказав лише зарплату і компенсації від Верховної Ради на загальну суму 320 тисяч гривень.

Голубов має у готівці 220 тисяч доларів, а його дружина – 280 тисяч доларів і 620 тисяч гривень.

Як відомо, раніше Голубов звинувачувався у розкраданні 11 мільйонів доларів платіжних систем Visa і Mastercard. Він був засновником і керівником мережі cardplanet.com, на якій можна було отримати інформацію про власників карткових рахунків з різних країн світу.

Влітку 2005 року він був заарештований українськими правоохоронцями і поміщений у СІЗО. Про Голубова писали впливові західні видання, звинувачуючи його в масштабному криміналі, зокрема – Тһе Wall Street Journal.

Розслідування проти Голубова також проводили американські слідчі.

Однак через кілька місяців депутати від Партії регіонів Володимир Демехін і Володимир Макеєнко взяли Голубова на поруки. Невдовзі після цього український суд відмовив системам Visa і Mastercard в участі в судовому процесі, а ще через деякий час справу проти Голубова закрили.

У 2014 році Голубов був обраний депутатом Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка.

Українська правда