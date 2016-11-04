Поліція шукає молодиків, які знущалися над патрульною і знімали відео

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 15:53

Поліція шукає осіб, які знущалися із патрульної поліцейської, якій стало зле.

Про це у п'ятницю повідомила прес-служба поліції у Facebook.

"Також розшукуються свідки цієї події. Осіб, які морально знущались з дівчини, притягнуть до відповідальності та публічного вибачення перед патрульною", - сказано у повідомленні.

"Щоб виключити всілякі домисли про стан дівчини, у відповідному медичному закладі провели необхідні аналізи. Результат аналізів на алкогольне, наркотичне сп'яніння, а також вплив лікарських препаратів — негативний", - повідомили у поліції.

Вказується, що зараз Тетяна знаходиться на стаціонарному лікуванні в клініці.

"За словами лікарів, її стан — середньої тяжкості. В даний момент триває обстеження організму, діагностувати захворювання поки не вдалося. Найближчим часом відбудеться консиліум лікарів, на якому вони приймуть рішення щодо протоколу процедур", - сказано у повідомленні.

У четвер, голова патрульної поліції Хатія Деканоідзе оприлюднила відео знущань невідомих.

"Патрульний поліцейський після робочої зміни, після важкої праці, їде додому в громадському транспорті - і від перевтоми втрачає свідомість", - написала вона.

За словами Деканоідзе, "кілька покидьків замість того, щоб допомогти їй - підтримати, запропонувати воду, викликати швидку - направляють на неї телефон та знущаються з неї".

Українська правда

Теми: поліція МВС Деканоідзе
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Коментарі — 5
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IP: 93.72.234.---PapaIgor04.11.2016 17:07
В США этих подонков быстро бы нашли, а потом сами же полицейские "втихую" вынули им печень. И правильно сделали бы.
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IP: 91.124.135.---Grenader4004.11.2016 17:02
koine:
farabundo:
Вели ці хлопці себе не чемно, це правда, але з самого початку запитали у неї, тобі зле, викликати швидку чи поліцію? Сама пліціантка відмовилась, ось чому вони подумали, що вона хильнула зайвого. Тому окрім не чемного ставлення (яке навіть не адміністративне порушення, а справа виховання), не має їх за що карати. Якщо їх покарати, то завтра ви знімете дійсно п'яних поліцейських і вас покарають. Цю справу не просто так розкручують, хочуть заборони знімати поліцейських.
...ти схоже і знімав, покидьку. Правда? Аналітик фуєв...
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IP: 93.32.70.---koine04.11.2016 16:23
farabundo:
Этих выродков нужно найти и жестко, по закону, - наказать!!!
Вели ці хлопці себе не чемно, це правда, але з самого початку запитали у неї, тобі зле, викликати швидку чи поліцію? Сама пліціантка відмовилась, ось чому вони подумали, що вона хильнула зайвого. Тому окрім не чемного ставлення (яке навіть не адміністративне порушення, а справа виховання), не має їх за що карати. Якщо їх покарати, то завтра ви знімете дійсно п'яних поліцейських і вас покарають. Цю справу не просто так розкручують, хочуть заборони знімати поліцейських.
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IP: 31.148.253.---hahava04.11.2016 16:22
farabundo:
Этих выродков нужно найти и жестко, по закону, - наказать!!!
А для таких закон один - привентивна кастрація
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IP: 5.105.2.---farabundo04.11.2016 16:12
Этих выродков нужно найти и жестко, по закону, - наказать!!!
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