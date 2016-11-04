Кабмін визначив, скільки вихідних буде на новорічні свята

На новорічні свята українці матимуть додатково 2 вихідні.

Про це йдеться у повідомленні Мінюсту у п'ятницю.

Так, оскільки 1 січня (Новий рік) випадає на неділю, то 2 січня буде вихідним днем.

7 січня (Різдво) припадає на суботу, тому 9 січня, понеділок, також буде вихідним.

Загалом не робочими днями визначені.

1 січня — Новий рік;

7 січня — Різдво Христове;

8 березня — Міжнародний жіночий день;

16 квітня — Пасха (Великдень);

1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;

9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);

4 червня — Трійця;

28 червня — День Конституції України;

24 серпня — День незалежності України;

14 жовтня — День захисника України.

Українська правда