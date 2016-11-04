Мінюст заявляє, що не знає про порядок перевірки е-декларацій

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 17:18

У Мінюсті заявляють, що інформація про затягування з їхнього боку реєстрації порядку перевірки е-декларацій не відповідає дійсності.

Про це повідомляє мінюст у п'ятницю.

У повідомленні зазначається, що для успішної перевірки електронних декларацій Мін'юст вимагає від НАЗК якнайшвидше надати відповідний порядок перевірки електронних декларацій.

Однак, згідно з повідомленням, міністерство досі не отримало від НАЗК Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації, а також перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

"Відповідно поширена низкою Інтернет видань інформація про затягування з боку Мін’юсту реєстрації такого порядку не відповідає дійсності", - наголосили в міністерстві.

Міністерство юстиції не залучалося ані на стадії розробки, ані на стадії  обговорення до роботи над жодним з варіантів відповідного порядку.

"Ми наголошуємо: документи, які регламентують проведення перевірки декларацій чиновників, доцільно розробляти в публічному відкритому діалозі як з Мінюстом, так і з представниками громадських організацій, експертних та наукових установ", - сказано в повідомленні.

"Такий підхід дозволить уникнути маніпуляцій чи ухилення від відповідальності осіб, які подають недостовірну інформацію", - сказали в повідомленні.

оновлюється...

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