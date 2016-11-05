Доба в АТО: 5 військових поранено

За минулу добу внаслідок бойових дій поранено 5 українських військових, загиблих немає.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, але 5 військовослужбовців отримали поранення", - сказав він.

При цьому речник з питань АТО не уточнив, де саме і за яких обставин отримали поранення військові.

Лисенко повідомив, що 2/3 епізодів активності російсько-окупаційних військ припадає на маріупольський напрямок.

За його словами, на ділянці фронту Гнутове-Широкіно противник масово застосовує міномети та гармати.

"За минулу добу по наших позиціях було випущено понад 70 боєприпасів з важкого озброєння ворога", - сказав він, додавши, що найпотужніший мінометний обстріл з боку противника відбувся в Красногорівці.

"Загалом бойові дії тривають по всьому фронту, і українські війська вимушені відкривати вогонь у відповідь", - зазначив Лисенко.

Українська правда