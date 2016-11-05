У Держприкордонслужбі нагадали про правила відвідування Криму і ОРДЛО

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Субота, 5 листопада 2016, 12:58

Держприкордонслужба звертає увагу громадян України та інших держав, що порушення порядку в'їзду на територію тимчасово окупованої АР Крим та в окремі райони Донецької та Луганської областей через закриті пункти пропуску, в залежності від обставин, передбачає кримінальну та адміністративну відповідальність. 

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ від 5 листопада.

Зокрема, кримінальна відповідальність передбачена ст.332-1 КК України,  адміністративна - ст.204-1 та ст.204-2 КУпАП. 

"Вказані території є невід’ємною частиною України, на які поширюється дія Конституції та Законів України. Прикордонне відомство звертається до громадян, профспілок, установ та громадських організацій врахувати цю інформацію і у разі запрошення на територію України іноземців та осіб без громадянства уточнювати у них, чи не відвідували вони - насамперед незаконно - ТОТУ Крим та ОРДЛО", - зазначили у ДПСУ.

"Під час перетину кордону іноземцем чи особою без громадянства у разі, якщо співробітники ДПСУ встановлюють факти відвідування вищезгаданих територій всупереч встановленому порядку - прикордонники діють у відповідності до законодавства України", - додали у відомстві. 

Порядок відвідування окупованої території АР Крим та ОРДЛО регламентуються відповідним законодавством України, нагадали у ДПСУ. 

Українська правда

Теми: Крим Донбас кордон
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