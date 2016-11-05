"Автомайдан": Аваков саботує реформу поліції, призначення Лютого має бути скасовано

901 перегляд
1
Субота, 5 листопада 2016, 14:10

Активісти "Автомайдану" вимагають скасувати призначення Валерія Лютого на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Черкаській області та провести відкритий конкурс на дану посаду. 

Про це йдеться у заяві ВГО, яку оприлюднено 5 листопада. 

"Валерій Лютий не достойний обіймати посаду начальника ГУНП у Черкаській області. Знайомство з Лютим на 100% підтвердило всю ту негативну інформацію про нього, яку ми взнали до зустрічі: боягуз (2 години ховався в бухгалтерії); брехун, причому не соромиться брехати в очі сотні людей одночасно, слабкі розумові здібності (на тестуванні з логіки отримав принизливих 14 балів)", - заявили у ВГО.

Окрім того у заяві "Автомайдану" зазначено, що "саме (глава МВС) Арсен Аваков саботує реформу поліції".

"Тому, що Лютий – це 100%-кова кандидатура Авакова. Призначення на ключові посади осіб всупереч думки громади, підбір кандидатів не за діловими та професійними якостями, а за принципами особистої відданості, говорить про те, що пан Аваков не збирається міняти стару прогнившу систему, а лише красиво говорить про реформу", - заявили у ВГО.

"Призначення на високу посаду поліцейського, який не пройшов атестацію, повністю дискредитує саму атестацію, як поняття, як інститут, як засіб очищення. ... Це все профанація", - зазначають активісти. 

"Попереджаємо, що у разі повторного ігнорування вимог громади та намагання втиснути в крісло начальника ГУНП в Черкаській області Лютого, або ще якийсь інший "нафталіновий непотріб", і шини вже будуть палати не в Черкасах, а у Києві на Богомольця 10 (будівля МВС України). І буде вже не 100 чоловік, а на багато більше і ми вже будемо вимагати звільнення з посади міністра Арсена Авакова", - заявили у ВГО.

Також вони звернули увагу на той факт, що з приводу протестів проти призначення Лютого начальником ГУ НПУ в Черкаській області "громада так і не дочекалась жодної реакції від керівництва області Юрія Ткаченка".

Як відомо, 3 і 4 листопада активісти низки громадських організацій і представники політичних сил протестували проти призначення Лютого та вимагали проведення прозорого конкурсу на цю посаду. Окрім того ввечері 4 листопада під будівлею місцевого управління поліції учасники протестів палили шини.

Українська правда

Теми: поліція реформа Аваков Автомайдан Черкаси
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Черкасах палять шини: не подобається майбутній голова Нацполіції області 4 листопада 2016, 21:44
Поліція шукає молодиків, які знущалися над патрульною і знімали відео 4 листопада 2016, 15:53
Полковника поліції на Буковині впіймали на хабарі 4 листопада 2016, 15:12
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.74.27.---vlad50705.11.2016 14:14
Аваков вообще pizdota поганая, ему не полиция нужна, а свой зад прикрыть и миллионы свои
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
МВС і Нацполіція визначилися з розширенням повноважень поліцейських
США не закликатимуть Україну виконувати мінські угоди першими
Доба в АТО: 5 військових поранено
Ситник: У НАБУ перевіряють близько 20 чиновників по е-деклараціям
Усі новини
Виставка

Мистецтво київської "Паризької комуни" 20 років потому

Конопля

МОЗ Австралії легалізувало вирощування коноплі для медичних цілей