МВС і Нацполіція визначилися з розширенням повноважень поліцейських

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Субота, 5 листопада 2016, 14:10

У Міністерстві внутрішніх справ та Нацполіції підготували остаточну концепцію 14 жорстких законодавчих змін щодо розширення повноважень правоохоронців, формальним приводом для яких стало вбивство двох патрульних поліцейських 25 вересня в Дніпрі.

Відповідний документ надав у розпорядження DT.UA Департамент комунікацій МВС та Нацполіції.

Запропоновані правки стосуються трьох нормативних актів: Кодексу адміністративних правопорушень (КУпАП), а також законів "Про дорожній рух" та "Про Національну поліцію".

Як зазначає видання, деякі з раніше вже озвучених пропозицій, що потрапили у документ, правозахисники вважають неприйнятними.

Так, концепція пропонує внести зміни в КУпАП, які посилять відповідальність за залишення місця ДТП, збільшать строки адміністративного затримання осіб, які вчинили адміністративне правопорушення (не більше 24 годин), удосконалять тимчасове затримання транспортних засобів, а крім того – скасують норми щодо наявності двох свідків при здійсненні поліцейськими огляду водія на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Підготовлені в МВС зміни до закону України "Про дорожній рух" встановлять обов'язок водіїв передавати, а не пред'являти правоохоронцям документи на перевірку, а також заборонять їм виходити з автомобіля без дозволу поліцейського.

Найбільшу кількість змін концепція пропонує внести в закон "Про Національну поліцію".

Пропонується, зокрема, ввести відносно українських поліцейських принцип безперервності (обов'язок правоохоронців реагувати на злочини незалежно від посади, місцезнаходження і часу доби).

В той же час, поліцейські, які застосовують поліцейські заходи, отримують право звертатися до осіб з "обов'язковими для виконання вимогами і розпорядженнями щодо їх способу поведінки для ефективного проведення поліцейського заходу" (виключаючи злочинні вимоги).

Пропонується ввести додаткову підставу для зупинення транспортного засобу (у зв'язку з підозрою, що водій знаходиться в стані сп'яніння або під впливом лікарських препаратів), а також удосконалити систему застосування поліцейськими спецзасобів.

Передбачено, що кожна особа, до якої звернувся поліцейський, незалежно від її правового статусу, зобов'язана "неухильно виконати вимогу поліцейського, крім виконання явно злочинної вимоги або розпорядження".

При цьому, особа, яка виконала вимогу або розпорядження поліцейського, має право оскаржити рішення або дії поліцейського в установленому порядку.

Теми: поліція МВС
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Коментарі — 6
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IP: 92.113.144.---kopyt05.11.2016 15:15
boreas:
В общем, Аваков хочет наделить полицейских такими же правами и обязанностями, какие имеют американские полицейские. По-моему, правильно.
Ви напевно добре знаєте закони США ?
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IP: 91.124.226.---dihlofos05.11.2016 15:15
Поліцейських треба слухатись
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IP: 46.133.61.---formalin05.11.2016 15:01
Бо тисячі людей можуть зараз здійснювати злочини, користуючись старою формою?
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IP: 88.135.249.---boreas05.11.2016 15:00
В общем, Аваков хочет наделить полицейских такими же правами и обязанностями, какие имеют американские полицейские. По-моему, правильно.
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IP: 46.133.61.---formalin05.11.2016 14:55
А тут паралельно виникло питання: чи додумався Аваков заборонити використання міліцейської форми?
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