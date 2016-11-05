У прокуратурі твердять, що повідомлення про склад магазину зброї - неправда

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Субота, 5 листопада 2016, 15:58

У прокуратурі Києва називають "неправдивою" інформацію щодо результатів спецоперації з виявлення під Києвом бункера зі зброєю.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва від 5 листопада. 

"У зв'язку із поширенням неправдивої інформації щодо результатів спецоперації з виявлення у передмісті столиці бункера зі зброєю, ... уповноважені заявити: 4 листопада, на території дачного поселення у Бориспільському районі на Київщині в межах розслідування кримінального провадження за фактом незаконного зберігання та виготовлення зброї столичні правоохоронці провели обшуки та вилучили значну кількість предметів, зовні схожих на бойову зброю та боєприпаси", - заявили у прокуратурі.

Також у приміщенні виявлено обладнання, на якому - за усіма ознаками - здійснювався ремонт та переробка зброї.

"Наразі власник цього складу встановлений та викликаний на допит. Ним виявився місцевий підприємець. Жодних підтверджуючих документів щодо законності походження предметів, виявлених у бункері, та придбання обладнання для переробки зброї ним досі не надано", - йдеться у заяві прокуратури.

Також у відомстві повідомили: за результатами обшуків, до яких були залучені фахівці-вибухотехніки, для проведення експертизи вилучено лише ті предмети, які за своїми технічними характеристиками можуть бути бойовими припасами чи зброєю та використовуватися за призначенням.

"Зокрема вилучено близько 20 ящиків з предметами, схожими на боєприпаси до різного виду зброї, а також предмети, схожі на кулемети, протитанкові міни та гармати. Крім того, вилучено деталі до зброї, а саме стволи та зворотні пружини до затворів. Предмети, які за даними фахівців, є макетами зброї - під час обшуку не вилучалися", - повідомили у прокуратурі. 

Зазначається, що після проведення необхідних експертиз буде визначена остаточна правова кваліфікація скоєного кримінального правопорушення.

 
 
 

Як відомо, власник магазину зброї Геннадій Конєв повідомив "Українській правді. Київ", що cхованка зброї, яку 4 листопада викрили під Києвом правоохоронці, насправді є складом макетів легального столичного інтернет-магазину "Парабеллум", де пройшла вже не одна перевірка.

Українська правда 

Теми: Генпрокуратура зброя
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