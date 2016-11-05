У НАБУ кличуть НАЗК спільно перевіряти е-декларації

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Субота, 5 листопада 2016, 17:07

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник пропонує Національному агентству з питань запобігання корупції скористатися технічними можливостями НАБУ для перевірки електронних декларацій чиновників і політиків.

Про це Ситник заявив 5 листопада під час дискусії про діяльність НАБУ.  

"Вкотре звертаюся до НАЗК... 10-15 осіб із НАЗК можуть почати роботу у Бюро", - зазначив він. 

За словами Ситника, співробітники НАЗК можуть скористатися технічними можливостями НАБУ щодо доступу до реєстрів Міністерства юстиції, МВС, інших органів у своїй роботі стосовно перевірок е-декларацій, оскільки наразі у самого Нацагентства таких ресурсів поки що немає.

"Наскільки мені відомо, ресурсів у НАЗК, щоб почати цю роботу повноцінно, зараз немає.... Ще до початку е-декларування ми пропонували нашим колегам (з Нацагентства), що ми створюємо їм робочі місця у НАБУ", - повідомив Ситник.

Він пояснив, що після перенавчання в аналітичному підрозділі НАБУ співробітники НАЗК зможуть мати доступ до баз даних Державної фіскальної служби, баз Мін'юсту і т.і.

Інтерфакс-Україна

Теми: декларація НАБУ НАЗК Ситник
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