Справу "чорної бухгалтерії" ПР повернули в НАБУ на доопрацювання

САП повернула на доопрацювання в НАБУ підозри у справі так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник журналістам у суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вчора у нас була нарада з антикорупційними прокурорами, і ми підготували ряд підозр і передали на узгодження. Вчора вони були повернуті прокурорами з вказівками щодо проведення окремих слідчих дій. Ми плануємо ці вказівки дуже швидко виконати і направити ці підозри в прокуратуру для остаточного узгодження", - сказав Ситник.

Він зазначив, що справа про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів перетинається зі справою, яку розслідує начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк щодо узурпації влади.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро допитало Авакова у справі про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів.

Раніше Аваков передав НАБУ чотири сторінки "чорної бухгалтерії" ПР.

Він так і не відповів на питання УП, звідки у МВС ці сторінки.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

За його словами, кураторами фінансової діяльності Партії регіонів у 2012 році були Євген Геллер (у минулому скликанні входив у фракцію ПР, у парламенті нинішнього скликання – у депутатській групі "Відродження") і екс-нардеп Віталій Калюжний.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

Читайте також:

Рукописи не горять. Чорна бухгалтерія Партії регіонів: прізвища, дати, суми

Український ТРАМПлін для Манафорта