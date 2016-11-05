Українське консульство в Пітері закидали кістками

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Субота, 5 листопада 2016, 19:08

У Санкт-Петербурзі члени незареєстрованої партії "Інша Росія" закидали будівлю консульства України кістками.

 
Всі фото - Фонтанка.ру

Як повідомляє місцеве видання "Фонтанка", в акції брали участь близько 20 активістів, один з яких був затриманий.

 

"Активісти партії закидали консульство кістками, виступаючи проти політики влади в Україні, зокрема з питань визначення статусу невизнаних ДНР і ЛНР", - повідомляє петербурзьке видання.

 
Теми: Росія
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Коментарі — 3
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IP: 188.43.0.---Yaroslav Yurkiv05.11.2016 19:35
Імпартазамєщєнієм кидаються, собаки!
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IP: 212.55.65.---f-doc05.11.2016 19:24
власною жрачкою діляться.
І ні хто не оцінить "Широту Души".
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IP: 46.175.147.---Dedik05.11.2016 19:19
животные, пи лять(((
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