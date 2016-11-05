Українське консульство в Пітері закидали кістками

У Санкт-Петербурзі члени незареєстрованої партії "Інша Росія" закидали будівлю консульства України кістками.

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Як повідомляє місцеве видання "Фонтанка", в акції брали участь близько 20 активістів, один з яких був затриманий.

"Активісти партії закидали консульство кістками, виступаючи проти політики влади в Україні, зокрема з питань визначення статусу невизнаних ДНР і ЛНР", - повідомляє петербурзьке видання.