Медведєв: Стосунки між РФ та США "нижче плінтуса", через Україну і Обаму
Глава уряду РФ Дмитро Медведєв заявив, що відносини між США та Росією впали "нижче плінтуса", до "безпрецедентно низької точки" вони дійшли "завдяки старанням адміністрації президента Обами".
Про це Медведєв заявив в інтерв'ю Другому телеканалу Ізраїля.
"Ці відносини зараз перебувають на дуже низькій точці, на вкрай низькій. Відверто сказати, коли ми починали контакти з діючою адміністрацією Обами, я не міг собі уявити, що вони дійдуть до такої безпрецедентно низької точки. У нас були цілком пристойні періоди у взаєминах, і спільні завдання, якими ми займалися і які вирішили - договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, врегулювання ситуації навколо Ірану, і цілий ряд інших тем", - заявив він.
Медведєв додав, що "через те, що відбулося в Україні, завдяки старанням адміністрації президента Обами ці відносини впали, що називається, нижче плінтуса, вони стали зовсім низькими".
"І це ані наша вина, ані наш вибір. Ми зацікавлені у тому, щоб ці відносини були нормальними, але нам за великим рахунком все одно, хто буде президентом", - заявив Медведєв.
За його словами, це пов'язано з тим, що "будь-який президент СШАбуде насамперед орієнтуватися на американські інтереси".
"Неважливо, очолюють адміністрацію США республіканці чи демократи, вони все одно дотримуються досить близьких позицій по основному набору зовнішньополітичних пріоритетів", - додав прем'єр РФ.
Також Медведєв зазначив, що, на його думку, "вплинути на результат американських виборів неможливо".
"Кілька днів тому президент Путін про це правильно сказав, що Америка - це що, бананова республіка, чи що, на яку можна натиснути і сказати: президентом буде такий-то ... Ні", - додав він і зауважив: "Ми готові, і про це говорили неодноразово, до встановлення нормальних, продуктивних відносин з будь-яким президентом США".
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