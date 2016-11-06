Росія має намір втручатися у хід виборів в європейських країнах - ЗМІ

Після ряду кібератак, що потрясли передвиборчу кампанію в США, Росія в 2017-2018 роках має намір так само втручатися в хід виборів в західноєвропейських країнах.

Таку думку висловили чиновники і аналітики адміністрації чинного президента США Барака Обами американському виданню The Wall Street Journal, пише DW.com.

На відміну від США, де з російським впливом зіткнулися вперше, в Європі Кремль давно підтримує контакти з деякими політиками, крім того, налагоджує зв'язки з євроскептиками, чиї позиції посилилися у зв'язку з напливом біженців і мігрантів.

Серед найближчих виборів в Європі, на яких може позначитися російський вплив, - вибори до парламенту Нідерландів (березень), президента Франції (квітень-травень), а також в бундестаг ФРН восени. Результати всіх цих виборів матимуть великі геополітичні наслідки для Росії, вважає Пасі Ерон, експерт Фонду захисту демократії (FDD), що базується у Вашингтоні.

Навіть якщо не вдасться провести у владу прямих союзників Росії на європейських виборах 2017 року, в довгостроковій перспективі подібне втручання стане частиною стратегії президента РФ Володимира Путіна, пише WSJ.

Вносячи плутанину в стан тих, кого він вважає своїми противниками в США і Європі, і дискредитуючи виборчу систему на Заході, Путін хоче полегшити собі можливість перевиборів на пост глави власної держави в 2018 році, стверджує видання.

Як вважає один з представників Білого дому, якщо західні країни будуть критикувати процедуру перевиборів Путіна на пост президента, у Кремля буде готова відповідь, що у них самих неідеальна виборча система.

Крім того, в американській адміністрації дотримуються думки, що тактика Москви може полягати в тому, щоб створити європейцям проблеми в їх країнах під час виборів, щоб їм було не до критики Росії.