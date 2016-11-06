Якби корупції в Україні було як у Польщі, ВВП збільшився б на чверть – ЗМІ

267 переглядів
0
Неділя, 6 листопада 2016, 14:37

Скорочення рівня корупції в Україні до аналогічного показника в Польщі дозволило б збільшити річний номінальний ВВП країни на чверть, а також прискорити темпи зростання реального ВВП на душу населення в 1,5 рази.

Про це пише "Дзеркало тижня", посилаючись на результати дослідження, проведеного Центром економічної стратегії (ЦЕС).

"За прикидками, за умови зниження рівня корупції в Україні до аналога Польщі продуктивність капіталу збільшилася б на 6,4%, а річний номінальний ВВП завдяки цьому зріс би майже на 21 млрд дол., тобто на чверть" - вказує автор.

Як зазначає видання, розрахунки показали, що зниження рівня корупції до польського показника дозволило б серйозно збільшити в Україні темпи зростання реального ВВП на душу населення.

"Зниження рівня корупції за індексом СБ на 10% відповідає прискоренню зростання реального ВВП на душу населення в 7,86%. За останніми наявними даними (2014), індекс корупції для України становив 14,9 (зі 100), а для Польщі — 70,67. Тобто зниження рівня корупції в Україні до польського показника прискорило б темпи зростання реального ВВП на душу населення в Україні в 1,5 разу. На підставі цих результатів експерти ЦЕС припускають, що за останні десять років (2006–2015) економіка України могла б виробити товарів і послуг на 2824 дол. на душу населення більше", – вказує автор.

Крім того, зниження рівня корупції до вказаної величини могло б збільшити обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну на 74%, що за даними 2015 року складає суму 2,2 млрд доларів.

"Корумповані країни залучають менше приватних інвестицій через високі ризики й високу вартість капіталу. От чому в структурі іноземного фінансування корумпованих країн замість прямих іноземних інвестицій переважають міжнародні кредити, на які ми так уповаємо", – підсумувала автор.

Теми: корупція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Консультативна місія ЄС хоче розширення повноважень НАБУ, НАЗК і САП 5 листопада 2016, 16:49
Ректора з Запоріжжя можуть посадити на 10 років за хабар 4 листопада 2016, 12:59
Дружина "діамантового" прокурора задекларувала 7 земельних ділянок 3 листопада 2016, 22:54
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Під час обстрілу Красногорівки поранено двох мешканців
Син нардепа влаштував ДТП у Києві, 4 людей у лікарні – волонтер
Newsweek: Путін таємно зустрічався з Януковичем спитати про Манафорта
Житель Мар'їнки під час обстрілу отримав поранення голови
Усі новини
Намагаєтеся завагітніти?

8 порад дієтологів для збільшення шансів завагітніти

Музика

Куди зникають гурти. "Димна Суміш"