Україна може надати "зелений коридор" для виведення військ РФ з Придністров'я

Україна готова надати "зелений коридор" для евакуації російських військ і озброєння розміщеного в селі Кобасна в невизнаному Придністров'ї.

До такого висновку прийшли в ході наради в Одесі 6 листопада міністри оборони України і Республіки Молдова Степан Полторак і Анатол Шалару, повідомляє молдавський сайт Deschide.

За словами Шалару, озброєння, розміщені на Військових складах в селі Кобасна, становлять значну небезпеку для жителів як Молдови, так і для України. У цьому контексті до кінця нинішнього року буде розроблено детальний план з вивезення даного озброєння і виведення російських військ ОГРВ з території країни.

"Разом з українським колегою, ми обговорили питання створення спеціального коридору, для російських військових, які перебувають в придністровському регіоні, а також, для боєприпасів, які знаходяться на зберіганні в селі Кобасна. Молдавське військове відомство було офіційно проінформовано про те, що українська сторона готова підготувати спеціальний коридор для виведення російських військ і озброєння", - заявив він.

Шалару зазначив, що сторони домовилися про зустріч військових експертів обох країн, для того що б обговорити ряд питань технічного характеру: виїзд відповідних конвоїв з Молдови та шляхи за якими вони увійдуть на територію України, а так само їх подальший маршрут по території України.

За його словами, сторони хочуть, щоб дана місія проходила під егідою ОБСЄ і ООН.

"Далі ми маємо намір звернутися до міжнародних організацій для того, щоб вони вплинули на керівництво РФ і посприяли початку зазначеного процесу евакуації", - підкреслив Шалару.