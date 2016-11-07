США і Чехія здійснять спостережний політ над РФ

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Понеділок, 7 листопада 2016, 07:44

Спільна місія США і Чехії в рамках договору з відкритого неба здійснить спостережний політ над територією Росії в період 7-11 листопада.

Про це повідомив начальник російського національного Центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков, передає російський "Інтерфакс".

За його словами, політ буде виконуватися на американському літаку спостереження ОС-135Б з аеродрому Хабаровськ.

"У ході виконання польоту за узгодженим маршрутом російські фахівці на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і застосування передбаченої Договором апаратури спостереження", - зазначив Рижков.

Літак спостереження ОС-135Б відноситься до класу літаків, не призначених для застосування будь-якої зброї.

Теми: США Росія
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