У Хмельницькому авто патрульних врізалося в таксі: таксист загинув

У Хмельницькому загинув 36-річний таксист в результаті зіткнення його автомобіля з машиною патрульної поліції.

Про це повідомляє у понеділок відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Зазначається, що 6 листопада близько другої ночі на проспекті Миру сталося зіткнення патрульної "Тойоти" та автомобіля однієї з міських служб таксі. 36-річний водій таксі від отриманих травм загинув.

За кермом службового автомобіля перебував 26-річний поліцейський. Екіпаж з увімкненими проблисковими маячками їхав на терміновий виклик – одна з хмельничанок повідомила, що до її помешкання намагаються проникнути невідомі особи.

Патрульні пройшли медичне обстеження, але від госпіталізації відмовилися.

Експертиза на вміст алкоголю у крові засвідчила, що усі члени екіпажу були тверезі.

Наразі розслідуванням обставин дорожньо-транспортної пригоди займається прокуратура.