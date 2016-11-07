Кремль хоче перемоги Трампа, але той може змінити курс – дипломат

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Понеділок, 7 листопада 2016, 12:09

У команді кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа не відповіли, хто є його друзями в Україні.

Прес-секретар магната не відповів на запит DW, в якому серед інших було це питання.

Експерти вважають, що Хілларі Клінтон допомагатиме Україні, а Дональд Трамп непередбачуваний.

Колишній посол США в Україні та експерт аналітичного центру "Атлантична рада" Джон Гербст вважає, що Кремль сподівається на перемогу Трампа на виборах у США.

"Проте це ще не означає, що Трамп був би слабким супротивником для (Володимира) Путіна", – зауважує він.

На думку Гербста, поки невідомо, чи буде Трамп проводити політику, яка ослаблюватиме НАТО або ігноруватиме російську агресію в Україні.

"Якщо ж Трамп почне імплементувати таку політику і дійде висновку, що Путін тримає його за дурня, то це може призвести до різкої зміни курсу на правильний напрям", – вважає дипломат.

"Деякі його (Трампа) слова вказували, що він зможе "знайти спільну мову" з Путіним і не бачить необхідності у сильній ролі Америки в НАТО. З іншого боку, він критикував агресію Москви в Україні і говорив, що реагуватиме, якщо російські військові літаки небезпечно близько підлітатимуть до військових кораблів США. Якою буде його політика, важко передбачити", – зазначає екс-посол.

Інша ситуація з Клінтон – на сайті її штабу вказано, що вона "сміливо протистоятиме" Путіну.

І попередня політична діяльність Клінтон дає підстави Гербсту стверджувати, що вона "буде переслідувати тверду політику допомоги Україні та протистояння агресії Кремля у ній".

Водночас, професор Єнського університету та експерт з американістики Міхаель Драєр відзначає, що "Трамп неодноразово висловлювався щодо Путіна із захватом".

"Вони обидва – свого роду задираки. І тому я бачу справжню небезпеку, що між ними постане чоловіча дружба на основі схожості їхніх політичних стилів. Наскільки довго вона зможе протриматися, ніхто не знає", – вважає аналітик.

Він додає, що Трамп "бачить у Путіні себе".

Однією з найбільших відмінностей між двома кандидатами у президенти США є досвід у політиці.

Драєр зазначає, що Клінтон була і першою леді, і сенаторкою, і держсекретаркою, "тож вона є відомою величиною", тоді як Трамп, відомий по реаліті-шоу, "був би першим бізнесменом у Білому домі" в разі обрання.

"Стосовно Трампа жодна людина не знає, чого від нього можна очікувати. Адже його думка регулярно змінюється. В одній і тій самій промові можна почути, що він хоче тісніше співпрацювати з партнерами по НАТО і лише двома хвилинами пізніше він говорить, що усі партнери по НАТО є фінансовими дармоїдами", – говорить Драєр.

Експерт не згоден із позицією Трампа про позитив непередбачуваності: "Непередбачувана – це саме те, якою наддержава не має права бути! Вона повинна бути цілковито передбачуваною, інакше в усьому світі пануватиме страх".

Клінтон, на думку Драєра, продовжуватиме зовнішню політику Барака Обами, але буде більш готовою застосовувати військову силу США за кордоном.

А Гербст переконаний, що прихильність Клінтон до більш інтервенціоністської політики не дає можливості говорити, що її зовнішня політика буде продовженням нинішньої.

"Будучи державною секретаркою, вона рішуче виступала за втручання США в Сирію. Обама сказав "ні". Крім того, її висловлювання щодо Росії й України вказують на те, що, на відміну від Обами, вона правильно визнає, що це є чимось суттєво більшим за регіональну кризу", – каже він.

На відміну від Обами, який більшу увагу приділяв Азійсько-Тихоокеанському регіону, від Клінтон експерти чекають більшого інтересу до подій у Європі.

"Проти Путіна Обама також не так багато зробив: провідну роль у створенні коаліції та запровадженні санкцій після вторгнення в Україну він переважно залишив Анґелі Меркель. Я думаю, що Клінтон би цього не робила", – вважає Драєр.

Як відомо, Трамп натякав на готовність визнати право РФ на Крим.

Олена Рощенко, УП

Теми: США Росія Україна
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IP: 5.248.141.---Wladek07.11.2016 13:25
Он добавляет, что Трамп "видит в Путине себя".

Тобто такий же придурок, як Трамп.
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