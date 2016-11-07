На шахті "Нововолинська" №10 гірники почали голодування

Близько п'ятдесяти гірників недобудованої шахти "Нововолинська" №10, яким заборгували зарплату за три місяці, розпочали голодування.

Про це повідомляє прес-служба Конфедерації вільних профспілок України.

"Таке рішення одностайно ухвалено на зборах трудового колективу підприємства. Щоправда, директор недобудованої копальні Сергій Кожушкін намагався переконати працівників відмовитися від такого кроку. Проте гірники налаштовані рішуче: відтак близько п’ятдесяти осіб із першої зміни уже голодують, до них мають намір приєднатися й колеги з другої зміни", зазначено в повідомленні.

Гірники вимагають погасити заборгованість із зарплати, яка становить три місяці і складає 7 мільйонів гривень. Вони також вимагають продовжити фінансування будівництва шахти і негайного приїзду міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика на шахту.

Конфедерація профспілок нагадує, що 27 жовтня близько трьох сотень гірників нововолинських шахт перекривали митний перехід Ягодин.