СААКАШВІЛІ ПОДАВ У ВІДСТАВКУ

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Понеділок, 7 листопада 2016, 12:38
УНІАН

Голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі подає у відставку.

Він мотивував це тим, що реформи згортають, а президент підтримує два клани в Одесі й область здають ворогам України.

"Поруч зі мною стоять ті, хто переміг у конкурсі на зайняття посад у Відкритому митному просторі", – сказав Саакашвілі в Одесі.

При цьому губернатор заявив, що кошти, передбачені на його роботу, розікрали.

"Ми чекали, що на початку року цей ремонт (у відповідному центрі – ред.) закінчиться. Але гроші вкрали. Як завжди нас обдурили. Ще на початку року президент обіцяв, що підтримає цей проект. Але він і пальцем не ворухнув, щоб цей проект було запущено. Скільки можна брехати й обманювати", – обурився він.

Саакашвілі також поскаржився на закриття Центру обслуговування громадян.

"Кілька днів тому закрився Центр обслуговування громадян, який Порошенко врочисто відкривав. Потім із подачі членів його ж фракції було ухвалено норми, які не дозволили цьому центру працювати. Я закликав президента не підписувати цей закон, але він підписав – і центр закрився", – зазначив він.

"Якщо чесно, для мене останньою краплею стали електронні декларації. Коли я бачу ці знахабнілі пики – немає більше слова, – які і тут, і по всій Україні заявляють нахабно, що в них є мільярди лише в готівці, і ще вони отримують соціальну допомогу від держави, від тих пенсіонерів, які просто тремтячими руками останні копійки збирають, щоб не загинути з голоду", – сказав Саакашвілі.

"І в цей час єдине, що я бачу, що жоден порядний чиновник, який почав по-новому справді працювати, не отримує не лише захисту – вони абсолютно беззахисні, бо верховна влада в Києві прямо напускає на них усяких там Пресманів, Гончаренків…", – додав він.

"І коли реально в Одеській області президент особисто підтримує два клани – клан бандитський, кримінальний убивць '90-х Труханова й ізмаїльський корупційний клан Урбанського. І реально всю владу в області віддали цим двом і ще їхнім союзникам – сепаратистам із "Нашого краю" Антона Кіссе", – заявив Саакашвілі.

Він обурився, що "це відбувається абсолютно відкрито".

"Одеську область здають не лише корупціонерам – здають ворогам України. Я не збираюся про це мовчати. Мені це все справді набридло", – додав глава ОДА.

Він сказав одеситам: "Я дуже закоханий у цю область, ми багато речей з вами почали. Мене досі підтримувала думка про те, що хоч скільки б я не їздив, я зустрічав дуже багато простих людей – на вулицях, у селах, на полях, – які підходили й казали: "Тільки не йдіть, не залишайте нас на поталу цим усім стерв'ятникам".

"Я не хочу залишати одеситів напризволяще. Але я їм хочу сказати: ми обов'язково підіймемо й Одесу", – додав Саакашвілі.

Він сказав, що коли приїхав туди, хотів, щоб "темпи розвитку були такі ж, як у Батумі".

"Але я добре пам'ятаю, що Батумі ми стали розбудовувати після того, як звільнили Тбілісі від корупціонерів. І Одеса розів'ється тільки після того, як Київ буде звільнено від корупціонерів, які прямо захищають бандитизм і свавілля, у тому числі, в Одеській області", – заявив Саакашвілі.

"У цій ситуації я вирішив подати у відставку й почати новий етап боротьби. У мене не опустяться руки – я не втомлюся. Нехай вони не сподіваються й не розраховують позбутися мене", – повідомив він.

"Я той солдат, який іде стільки, скільки може, а потім стільки, скільки треба для повної перемоги – для того, щоб визволити Україну від цієї мерзоти, від цього корупційного бруду, який капіталізує на крові наших солдатів, на жертвах Майдану, яка зрадила ідею української революції й у якої єдина мотивація свого існування – це набивати собі кишені, посилювати свій клан і остаточно пограбувати Україну до нитки. Не дочекаєтеся", – додав Саакашвілі.

Він упевнений, що в Україні достатньо нових, молодих, енергійних і незаплямованих сил і людей, які не пов'язані "із цієї шваллю, яка ось так усе гальмує".

"Ми обов'язково об'єднаємося й ми обов'язково закінчимо цю боротьбу перемогою України. Заради одеситів, заради всіх інших жителів України. Боротьба триває й ми обов'язково переможемо", – заявив Саакашвілі.

Олена Рощенко, Тетяна Кусок, УП

Теми: Саакашвілі Одеська область Порошенко кримінал сепаратизм
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Коментарі — 17
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IP: 178.150.152.---TKorolkov07.11.2016 13:46
Браво паны Порошенко с Гройсманом, лучшего подарка ко дню 7 ноября - годовщине комуняцой революции, Путин от вас даже не ожидал. Неужели непонятно. что Одесскую область прямо сдают Путину.
Мне казалось, что хуже хама межигорского в Украине уже никого не будет. К сожалению я ошибся.
Теперь вам осталось избавиться от Юлии Тимошенко с ее Батькивщиной и окончательно похоронить
Украину - как независимое демократическое государство.
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IP: 79.135.193.---MM207.11.2016 13:38
Одесса сегодня - это город быдлоты. Здесь не на кого опереться. Не навезешь же в каждый кабинет марушевских из других областей. Хотя за Боровика и голосовало 30%. Но трухановские бабки ("кто если не он") своим визгом всех заткнули.
Кроме того, сюда заводятся через Кинана большие деньги из эмиратов для разграбления города.
Строили город голландцы и французы, а грабят арцизские, килийские, греческие и эмиратские жлобы.
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IP: 79.135.193.---MM207.11.2016 13:32
Но с кауфманами-грановскими михо, конечно, лоханулся..)
Поверил, наивный, шо в Одессе есть честные и богатые бизнесмены...)
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IP: 5.105.49.---farabundo07.11.2016 13:31
Почему-то Саакашвили я верю больше, чем гаранту конституции, каждый день "волающему" по центральным каналам, как "хорошо" просуваются его реформы. Чего стоит только вчерашнее "решение" ВККС о разрешении судье мельничуку, который давал добро на запрет Майдана, вершить правосудие "пожизненно"!!!!!!
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IP: 79.135.193.---MM207.11.2016 13:30
А начиналось все с выборов в Раду и блока им. товарища пеци. Говорили тогда умные люди: никаких мажоритарников, никаких блоков имени себя.
Теперь же пеця всем должен, всем обещал.
Закончит как любой самовлюбленный идиот.
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