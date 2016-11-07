За добу в зоні АТО поранено 5 бійців – штаб
За добу в зоні проведення антитерористичної операції 5 військових зазнали поранень.
Про це на традиційному брифінгу у понеділок заявив речник Міністерства оборони полковник Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув але п'ятеро наших військових отримали поранення", – зазначив він.
Як уточнив полковник, внаслідок ворожих обстрілів 3 бійців постраждали в Новоолександрівці, 1 – в Авдіївці, та ще 1 в Новотроїцькому.
Валентина Романенко, УП
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