Порошенко додатково задекларував 1,9 млн доходів від власного банку

Порошенко отримав дохід у вигляді процентів від Міжнародного інвестиційного банку на загальну суму 1 928 594 гривень.

Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни, оприлюдненому на сайті НАЗК.

Згідно з повідомленням, ці доходи він отримав з шести рахунків.

Як відомо, основну електронну декларацію про доходи Порошенко подав за годину до закінчення відведеного для цього терміну.

У ній він вказав права власності у понад 100 компаній в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, на Кіпрі, в Угорщині, Литві і КНР, Британських Віргінських островах та у Нідерландах, зарплату у сумі 121 054 грн, процентів у сумі 12 375 404 та інвестиційні прибутки у сумі 49 665 361 грн.

Також у його декларації вказано багато іншої власності та прибутків.

Міжнародний інвестиційний банк контролюється Порошенком.

Олег Шанковський, УП