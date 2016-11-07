Саакашвілі вже подав документи на звільнення
Міхеіл Саакашвілі подав усі документи на звільнення з посади голови Одеської ОДА.
Про це УП повідомила його прес-секретар Дарина Чиж.
"Документи всі подані", - сказала вона.
На запитання, чи збирається він розвивати власну партію і взагалі, як він збирається продовжувати боротьбу з корупцією в Одесі, Чиж сказала: "Думаю, що це варто вже запитувати у нього".
Водночас, на своєму каналі у YouTube Саакашвілі розмістив відео "Інфраструктурні досягнення Одеси" про зміни в області за час його керівництва.
Як відомо, у понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.
Особа Саакашвілі обговорювалася в колі громадських активістів, як "драйвера нової політичної сили".
Зокрема, екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе весною заявляв, що "Саакашвілі буде з нами, звичайно. І, він буде одним з ідеологів і драйверів цієї нової партії".
Влітку народний депутат Віктор Чумак повідомив, що номінаційний комітет активно відбирає людей, які стануть членами нової всеукраїнської партії "Хвиля", яку може очолити Саакашвілі.
Роман Кравець, УП
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