Саакашвілі вже подав документи на звільнення

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Понеділок, 7 листопада 2016, 13:58

Міхеіл Саакашвілі подав усі документи на звільнення з посади голови Одеської ОДА.

Про це УП повідомила його прес-секретар Дарина Чиж.

"Документи всі подані", - сказала вона.

На запитання, чи збирається він розвивати власну партію і взагалі, як він збирається продовжувати боротьбу з корупцією в Одесі, Чиж сказала: "Думаю, що це варто вже запитувати у нього".

Водночас, на своєму каналі у YouTube Саакашвілі розмістив відео "Інфраструктурні досягнення Одеси" про зміни в області за час його керівництва.

Як відомо, у понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

Особа Саакашвілі обговорювалася в колі громадських активістів, як "драйвера нової політичної сили".

Зокрема, екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе весною заявляв, що "Саакашвілі буде з нами, звичайно. І, він буде одним з ідеологів і драйверів цієї нової партії".

Влітку народний депутат Віктор Чумак повідомив, що номінаційний комітет активно відбирає людей, які стануть членами нової всеукраїнської партії "Хвиля", яку може очолити Саакашвілі.

Роман Кравець, УП

Теми: Саакашвілі губернатори Одеса
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IP: 46.119.253.---Stas Ishchenko07.11.2016 14:33
Власне, а що зробив Саакашвілі на своїй посаді? єдине чого добився Грузин - це того, що якщо у 14-му його ім'я промовляли з придиханням, то зараз його згадують лише з іронічною посмішкою.
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