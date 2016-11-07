МВС покликало на діалог активістів, які протестують проти призначення Лютого

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Національної поліції Хатія Деканоідзе запросили до діалогу представників громадськості Черкаської області, які протестують проти призначення начальником управління Національної поліції Черкащини Валерія Лютого.



Про це повідомляє 7 листопада прес-служба МВС.

Громадськість Черкащини запросили для обміну думками з цього приводу, представлення позицій та висловлення аргументів, після чого і буде прийняте остаточне рішення про призначення керівництва ГУНП Черкаської області.

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МВС і Нацполіція наголошують, що не будуть піддаватися тискові і керуватися емоціями при прийнятті кадрових рішень, але, водночас, для них важлива співпраця із громадськістю і готовність прислухатися до аргументів, зазначено в повідомленні.

Водночас спершу в повідомленні МВС зазначалося, що наказ про призначення Лютого було призупинено.

"Вирішено призупинити дію наказу про призначення на посаду начальника ГУНП у Черкаській області полковника поліції Валерія Лютого для проведення консультацій", - йшлося в повідомленні МВС, яке пізніше зазнало змін.

Як заявив "Українській правді" директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, такого поняття як "призупинення дії наказу" не існує.

Він пояснив, що Лютий формально залишається на посаді начальника управління Національної поліції в Черкаській області, однак не розпочне роботу до закінчення відповідний консультацій.

Як відомо, 3 і 4 листопада активісти низки громадських організацій і представники політичних сил протестували проти призначення Лютого та вимагали проведення прозорого конкурсу на цю посаду. Окрім того ввечері 4 листопада під будівлею місцевого управління поліції учасники протестів палили шини.

***Валерій Лютий працює в органах внутрішніх справ з 1985 року.

У різний час він займав посади начальника ДАІ Харкова і Харківської області, заступника начальника ГУ МВС в Харківській області.

У 2010 році Лютий році пішов із МВС на пенсію, а в 2013-му - став радником харківського міського голови Геннадія Кернеса з питань транспорту.

У вересні 2015 року Лютий очолив поліцію Кривого Рогу. Під час виборів мера міста народний депутат Єгор Соболєв заявляв, що начальник поліції Лютий побив його помічника Віталія Чернявського.

Українська правда