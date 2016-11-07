В ОРДО не домовилися, з якими прапорами святкувати 7 листопада

На окупованих територіях Донбасу офіційно святкують річницю Жовтневої революції.

Про це повідомляють Новости Донбасса.

Так, в Донецьку по проспекту Гурова пройшла хода приблизно з 200 осіб. Люди з прапорами "Комуністичної партії ДНР" зібралися біля пам'ятника Леніну на центральній площі міста.

У Горлівці заходи приурочили до Дня військової слави - на російський манер. Там немає комуністичних прапорів, а тільки прапори так званої ОРДО. У Горлівці на площі багато молоді.

Як відомо, в Україні 7 листопада не святкують вже давно.

У Росії за радянських часів 7 листопада на Червоній площі проводилися військові паради з нагоди чергової річниці Жовтневої революції. Останній такий парад відбувся у 1990 році.

А 7 листопада 2000 року Червоній площі провели марш ветеранів листопадового параду 1941 року. Цього року там також пройшов військовий парад.