Бойовики у понеділок 26 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
Бойовики у понеділок 26 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку відбулось 14 обстрілів.
В районах Мар’їнки та Новотроїцького бойовики використовували стрілецьку зброю, в Красногорівці та Широкиному – міномети калібру 82мм, озброєння БМП, а в Новомихайлівці вони вели вогонь з гранатометів та кулеметів.
"Укріплення підрозділів поблизу Гнутового були піддані обстрілам ворожих снайперів, мінометів 82 та 120 калібрів, ствольної артилерії калібру 122-мм", - зазначається у повідомленні.
На Донецькому напрямку незаконні збройні формування 8 разів порушували режим тиші. В бік сил АТО в районі Авдіївки вони відкривали вогонь з гранатометів та кулеметів, в Луганському – з мінометів калібру 82мм, а в Зайцевому – зі стрілецької зброї.
На Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації.
"Укріплення українських воїнів на околиці Станиці Луганської обстріляли з кулеметів великого калібру, в Кримському – з гранатометів, а по підрозділах поблизу Новоолександрівки, окрім гранатометів, окупанти вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів", - повідомили у прес-центрі АТО.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.