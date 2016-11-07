У Порошенка думають, ким замінити Саакашвілі
В Адміністрації президента обговорюють кілька кандидатур на посаду губернатора Одеської області.
Про це УП повідомили джерела близькі до АП.
Співрозмовники пояснюють, що чітких кандидатур наразі немає, але обговорюється можливість призначення когось з колишніх голів Одеської ОДА.
Також на Банковій обговорюють кандидутуру Анатолія Урбанського, який очолює Одеську обласну раду і є членом партії БПП.
Водночас джерела заперечують можливість призначення на цю посаду близького друга президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка.
УП звернулася з цього приводу по коментар до Кононенка, однак він вирішив не відповідати.
Як відомо, у понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.
Особа Саакашвілі обговорювалася в колі громадських активістів, як "драйвера нової політичної сили".
Зокрема, екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе весною заявляв, що "Саакашвілі буде з нами, звичайно. І, він буде одним з ідеологів і драйверів цієї нової партії".
Влітку народний депутат Віктор Чумак повідомив, що номінаційний комітет активно відбирає людей, які стануть членами нової всеукраїнської партії "Хвиля", яку може очолити Саакашвілі.
Роман Кравець, УП
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