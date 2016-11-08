АТО: 50 обстрілів, найбільше на Маріупольскому напрямку

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Вівторок, 8 листопада 2016, 07:15

За минулу добу російсько-окупаційні війська 50 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 31 випадок порушення режиму припинення вогню. В Павлополі, Новотроїцькому, Богданівці, Новомихайлівці та Мар’їнці проти сил АТО бойовики застосували стрілецьку зброю та гранатомети. По Широкиному і Талаківці вогонь вели з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, а укріплення в Красногорівці ворог обстріляв із зенітних установок, кулеметів, мінометів 82 та 120 калібрів. В районах Водяного та Гнутового окупанти, окрім мінометів обох калібрів, застосували ствольну артилерію калібру 122 мм.

На Донецькому напрямку відбулось 10 випадків відкриття вогню в бік українських позицій. По захисниках Пісків вогонь вели з гранатометів, в Луганському – з кулеметів та мінометів калібру 82 мм. В Зайцевому окрім гранатометів та стрілецької зброї було використано міномети калібру 120 мм, а в Авдіївці – одночасно міномети обох калібрів, кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку відбулось 9 провокацій проти сил АТО. В районах Новозванівки, Балки Кошарної, Новоолександрівки та Новотошківського противник використовував гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю, на околиці Станиці Луганської – кулемети, а в Кримському укріплення українських воїнів було піддано обстрілам з гранатометів та мінометів 120 калібру.

Теми: АТО Донбас бойові дії
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