Геращенко дізнається, чи перевіряють гастролерів на відвідування Криму

Перший віце-спікер Ірина Геращенко просить керівництво палацу "Україна" надати інформацію, чи перевіряють вони всіх артистів, яких запрошують, на предмет незаконного відвідування окупованого Криму.

Про це Геращенко написала на своєму Facebook.

"Підготувала запит до ДУС з вимогою надати повну інформацію про те, чи дотримується керівництво палацу " Україна" та інших закладів, що належать державі, вимоги Держприкордонслужби цікавитися у орендарів, що запрошують виконанавців і знімають залу для їх виступів, інформацією, чи ці виконавці не порушували кордонів України, чи не відвідували незаконно окуповані територіі, чи не збирали касу в окупованому Криму", - написала вона.

"Прошу керівництво палацу " Україна" надати повну інформацію про тих, чиї виступи заплановано до кінця року і на перший квартал наступного року", - повідомила вона.

Вона додала, що це стосується виконавців, які могли відвідувати і Крим і окуповану частину Донбасу.

"Думаю, якщо ми таки примусимо всіх ретельно виконувати закон - український гуманітарний і інформаційний простір буде захищено, а тяга до гривні тих, хто дере на собі вишиванки, але закриває очі на порушників , не дозволить українофобам -попсовикам плювати на українські закони. І для цього не треба приймати нові і нові закони, потрібно, нарешті, виконувати ті, що є", - зазначила Геращенко.

Вона також додала, що вирушає у Мінськ, де має відбутися черговий раунд тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.