Порошенко: Кожна четверта пісня на радіо тепер буде українською мовою

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Вівторок, 8 листопада 2016, 09:11

У вівторок набув чинності закон про україномовні квоти на радіо.

Про це на своїй сторінці Facebook нагадав президент Петро Порошенко.

"Нарешті вступає в силу закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі. Вже сьогодні кожна четверта пісня на українському радіо буде українською мовою!" – написав він.

Згідно з законом, протягом першого року з моменту його вступу в силу частка пісень державною мовою в ефірі має становити не менше 25 відсотків, з другого року - 30 відсотків, з третього року ця частка повинна зрости до щонайменше 35 відсотків.

Водночас радіостанції, котрі ставлять в ефір пісні офіційними мовами Євросоюзу, повинні забезпечувати частку пісень українською мовою не менше 25 відсотків загального обсягу пісень.

Закон вимагає від мовників забезпечувати ведення державною мовою не менше 60% добового обсягу передач, у тому числі аналітико-новинних блоків та розважальних передач.

Закон був прийнятий Верховною Радою 16 червня, підписаний президентом 7 липня. 

Теми: мова
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Коментарі — 3
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IP: 195.66.212.---Dolento08.11.2016 10:06
Навіть, не смішно, бо панувати буде не українське ! Нещодавно журналістка писала, що квоти потрібні на іноземний продукт, та й залишити їм 4-5 % ефіру, нехай насолоджуються попсою сусіда !
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IP: 85.159.2.---Energy Adept08.11.2016 10:01
Спочатку обрушили гривню і нас зробили жебраками. Тепер нам диктують, що ми повинні дивитися та слухати. З дитинства алергія на те, що наказує "дядя" з-під палки. ТВ давно не дивлюсь: або демагогія, або реклама. Свобода....
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IP: 92.112.166.---nestor198008.11.2016 09:43
Порошенко: Кожна четверта пісня на радіо тепер буде українською мовою. - Верховній Раді і Президенту низький уклін так би мовити, у кожний четвер.
Питання. Як ці двадцять п'ять процентів.будуть стосуватись диктора загальноукраїнських національних телевізійних каналів Савіка Шустера?
9 листопада, день української мови та писемності.
Популяризуємо україномовні ресурси у Савіка Шустера на дванадцять п'ять процентів?
Між тим Суспільство сьогодні повністю готово зробити бар'єр для окупантів - на сто процентів.
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