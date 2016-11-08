Оголошено конкурс на 60% складу Верховного Суду

00
0
Вівторок, 8 листопада 2016, 10:33

Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила конкурс на посади 120 суддів у новому Верховному Суді.

Відповідне оголошення від 7 листопада опубліковано в "Голосі України".

Обиратимуть по 30 суддів у касаційні адміністративний, господарський, кримінальний і цивільний суди.

Документи від претендентів прийматимуть у ВККС із 17 листопада до 9 грудня включно, але охочі мають повідомити про свій намір брати участь у конкурсі з 9 до 15 листопада, заповнивши форму на сайті комісії.

Як відомо, 30 вересня набули чинності зміни до Конституції в частині правосуддя й новий закон "Про судоустрій і статус суддів" – відтак замість вищих спецсудів створюється новий Верховний Суд, усі 200 суддів якого обиратимуть конкурсним шляхом.

Окрім касаційного адміністративного суду; касаційного господарського суду, касаційного кримінального суду та касаційного цивільного суду у Верховному Суді діятиме Велика Палата Верховного Суду.

Олена Рощенко, УП

Теми: суд реформа
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суддя Госпсуду, яка живе у службовій квартирі, власну не декларувала 8 листопада 2016, 10:53
Справа про корупцію на ОПЗ: суд скасував домашній арешт Щурікова 7 листопада 2016, 17:32
"ДУСя" не розкрила мешканців "Пущі-Водиці", незважаючи на рішення суду 7 листопада 2016, 12:03
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Керівництво НАЗК в жовтні отримало сотні тисяч гривень зарплати
Бойовики "ЛНР" взяли в заручники фанатів "Зорі" – джерело
Суд заарештував всю нерухомість у резиденції "Межигір'я" – ЗМІ
Прохання ФСБ допитати Полозова відправили на перегляд
Усі новини
Освідчення

Жінка витратила 2 роки, щоб ідеально освідчитися нащадкові Дюма

"Молодість"

Підсумки фестивалю: родинний апокаліпсис зі щасливим фіналом