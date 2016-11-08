У Росії склепали звинувачення на Героя України

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Вівторок, 8 листопада 2016, 10:31

У Росії слідком звинувачує двох українських командирів підрозділів - героя України Василя Зубанича та підполковника Михайла Прокопіва в застосуванні заборонених засобів.

Про це йдеться в повідомленні Слідкома РФ, оприлюдненому у вівторок.

"Заочно висунуто звинувачення двом командирам підрозділів збройних сил України, причетних до обстрілу цивільного населення", - сказано в повідомленні Слідкома РФ.

При цьому в повідомленні слідкома вказується, що події ними описувані відбуваються не в Україні, а в формуванні "Донецька народна республіка".

 

"У ході розслідування встановлено причетність командира 10 окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ підполковника Василя Зубанич до організації 15 червня 2016 року спільно з військовослужбовцями зазначеної бригади артилерійського обстрілу з важких видів озброєння, що мають високі вражаючі властивості, території населених пунктів Красногорівка і Старомихайловка "Донецької народної республіки", в результаті якого постраждали двої мирних жителів, які беруть участь у збройному конфлікті", - сказано в повідомленні.

У Слідкомі також заявляють, що встановили нібито причетність командира 1 батальйону 14 окремої мехбригади підполковника Михайла Прокопіва "до організації спільно з військовослужбовцями зазначеного військового підрозділу 24 і 28 березня 2016 року артилерійських обстрілів Петрівського та Київського районів міста Донецька".

"Зібрані докази дозволили заочно пред'явити Зубаничу і Прокопіву звинувачення в організації застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації, тобто в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 КК РФ" - сказано в повідомленні.

При цьому слідком не заводить жодних кримінальних справ з приводу участі російських громадян, у тому числі військових на території України.

Українська правда

Теми: Росія Донбас
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IP: 37.53.197.---timoshuk08.11.2016 11:31
Пусть этот Следком РФ возбудит уголовные дела против путлера и кремля за те преступления которые они совершили против украинского народа в Крыму и Восточной Украины, за смерти невинно убиенных детей, женщин, стариков на Донбассе , за смерти детей и мирного населения в Сирии и многие другие преступления которые они совершили против журналистов..., Немцова, Литовченко...
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