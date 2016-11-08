У Міноборони заявили, що їм не поставили зимові шапки і теплі речі
Міноборони заявляє про брак зимових шапок, курток і білизни для видачі військовослужбовцям.
Про це на брифінгу повідомила речник Міноборони Оксана Гаврилюк, передають Українські Новини.
"Для видачі військовослужбовцям бракує зимових шапок, флісових курток-утеплювачів і теплоъ білизни, які не надійшли в Міноборони у встановлені терміни від підприємств виробників", - сказала вона.
За словами Гаврилюк, Міноборони розраховує, що недостатній одяг надійде від виробників в другій половині листопада.
Як повідомляли Українські Новини, раніше Міноборони заявило про речове забезпечення військових в зоні проведення антитерористичної операції на 100%.
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Куртка була добре продумана, із хорошого сучасного матеріалу, що дихає і майже не пропускає вологу. Вона була досить тепла, тому її замінили для офіцерів плащем з підкладкою, що відстібується і пальто. Куртка залишилась в ЗСУ для молодшого складу, і солдат, ВВ. Як недолік можна відзначити те що до куртки не було хутряного коміра, який можна пристебнути.
Цій куртці ще хутряний комір і такі ж утеплені брюки, їй би ціни не було. Принаймні таку куртку можна сміло одягати в зимовий в похід з ночівлею в окопі, на кожний день, на любу службу, на будь яку роботу, на лижі, на ковзани, навіть в театр. Але хутряний комір має бути, як для зимового головного убору.
А зимовий головний убір для військових повинен бути універсальним. Тепла шапка вушанка для шолому в окопі, для танку, для літака, ну і для параду, коли переможемо