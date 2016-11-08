На Закарпатті підтопило домівки й дороги, у Сваляві пошкодило міст

00
0
Вівторок, 8 листопада 2016, 11:45

У Закарпатській області внаслідок сильних опадів подекуди підтопило домівки, свердловини з водою та розмило дороги.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 8 листопада, інформуючи, що станом на 7 ранку 8 листопада опади припинилися, вода пішла на спад.

6-7 листопада внаслідок сильних опадів у  м. Перечин підтопило 8 свердловин, які забезпечують місто питною водою, в результаті чого без водопостачання залишилося 33 багатоквартирних будинків, 3 школи, 3 дитячих заклади, 1 лікарня та 599 приватних будинків (це 5 760 осіб, а всього у місті проживає близько 7 200 осіб).

 
Фото ДСНС

Комунальні служби організували підвезення питної води, приватний сектор частково забезпечений криницями. При зниженні рівня води на водозаборі додатково обстежать систему водопостачання, промиють і знезаразять свердловин.

У Міжгірському районі: у селах Голятин, Буковець, Синевир, Колочава, Лісковець та Репине частково розмито дорожнє покриття автодоріг місцевого значення загальною протяжністю 1 410 м, вода зійшла самопливом 7 листопада.

 

А у с. Синевир підмито габіонну сітку протяжністю 40-50 м, підрозділи ДСНС відкачали воду з приміщень електропідстанції.

В Іршавському районі: у селах Сільце та Вільхівка підтоплено сільгоспугіддя загальною площею близько 40 га.

У Свалявському районі: у с. Пасіка підтоплено підвальні приміщення 10 житлових будинків та дворогосподарств, 7 листопада підрозділи ДСНС воду відкачали, у м. Свалява частково пошкоджено опору моста, рух через міст тимчасово призупинено.

 

У Воловецькому районі: в смт Жденієво, в селах Нові Ворота та Канора підтоплено підвальні приміщення та дворогосподарства 8 житлових будинків, 7 листопада підрозділами ДСНС воду відкачано.

У м. Ужгород: підтоплено 6 підвальних приміщень житлових будинків та 5 дворогосподарств, 7 листопада підрозділами ДСНС воду відкачано.

У Мукачівському районі: у с. Кольчино підтоплено 3 підвальні приміщення житлових будинків та 9 дворогосподарств, 7 листопада підрозділами ДСНС воду відкачано.

 

У Великоберезнянському районі: в смт Великий Березний підтоплено 9 дворогосподарств, 7 листопада вода зійшла самопливом.

Підрозділи ДСНС відкачали близько 6 тисяч кубометрів води з 44 дворогосподарств та 30 підвальних приміщень житлових будинків.

Раніше днями затопило курортне село Лумшори.

Олена Рощенко, УП

Теми: погода Закарпаття
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Українців на заході попередили про дуже сильні дощі і вітер 5 листопада 2016, 23:12
Синоптики: В Україні потеплішає до +17 5 листопада 2016, 17:16
До 1 листопада синоптики обіцяють дощі і мокрий сніг 29 жовтня 2016, 21:58
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Керівництво НАЗК в жовтні отримало сотні тисяч гривень зарплати
Бойовики "ЛНР" взяли в заручники фанатів "Зорі" – джерело
Суд заарештував всю нерухомість у резиденції "Межигір'я" – ЗМІ
Прохання ФСБ допитати Полозова відправили на перегляд
Усі новини
Освідчення

Жінка витратила 2 роки, щоб ідеально освідчитися нащадкові Дюма

"Молодість"

Підсумки фестивалю: родинний апокаліпсис зі щасливим фіналом