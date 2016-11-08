На Закарпатті підтопило домівки й дороги, у Сваляві пошкодило міст

У Закарпатській області внаслідок сильних опадів подекуди підтопило домівки, свердловини з водою та розмило дороги.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 8 листопада, інформуючи, що станом на 7 ранку 8 листопада опади припинилися, вода пішла на спад.

6-7 листопада внаслідок сильних опадів у м. Перечин підтопило 8 свердловин, які забезпечують місто питною водою, в результаті чого без водопостачання залишилося 33 багатоквартирних будинків, 3 школи, 3 дитячих заклади, 1 лікарня та 599 приватних будинків (це 5 760 осіб, а всього у місті проживає близько 7 200 осіб).

Фото ДСНС

Комунальні служби організували підвезення питної води, приватний сектор частково забезпечений криницями. При зниженні рівня води на водозаборі додатково обстежать систему водопостачання, промиють і знезаразять свердловин.

У Міжгірському районі: у селах Голятин, Буковець, Синевир, Колочава, Лісковець та Репине частково розмито дорожнє покриття автодоріг місцевого значення загальною протяжністю 1 410 м, вода зійшла самопливом 7 листопада.

А у с. Синевир підмито габіонну сітку протяжністю 40-50 м, підрозділи ДСНС відкачали воду з приміщень електропідстанції.

В Іршавському районі: у селах Сільце та Вільхівка підтоплено сільгоспугіддя загальною площею близько 40 га.

У Свалявському районі: у с. Пасіка підтоплено підвальні приміщення 10 житлових будинків та дворогосподарств, 7 листопада підрозділи ДСНС воду відкачали, у м. Свалява частково пошкоджено опору моста, рух через міст тимчасово призупинено.

У Воловецькому районі: в смт Жденієво, в селах Нові Ворота та Канора підтоплено підвальні приміщення та дворогосподарства 8 житлових будинків, 7 листопада підрозділами ДСНС воду відкачано.

У м. Ужгород: підтоплено 6 підвальних приміщень житлових будинків та 5 дворогосподарств, 7 листопада підрозділами ДСНС воду відкачано.

У Мукачівському районі: у с. Кольчино підтоплено 3 підвальні приміщення житлових будинків та 9 дворогосподарств, 7 листопада підрозділами ДСНС воду відкачано.

У Великоберезнянському районі: в смт Великий Березний підтоплено 9 дворогосподарств, 7 листопада вода зійшла самопливом.

Підрозділи ДСНС відкачали близько 6 тисяч кубометрів води з 44 дворогосподарств та 30 підвальних приміщень житлових будинків.

Раніше днями затопило курортне село Лумшори.

Олена Рощенко, УП