В Кабміні визначилися, коли вирішуватимуть долю Саакашвілі

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Вівторок, 8 листопада 2016, 12:27

Кабінет Міністрів має намір розглянути подання на звільнення голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі 9 листопада.

Про це журналістам повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передають Українські Новини.

"Завтра, я так розумію, на засіданні уряду, буде розглядатися це питання. Так як саме уряд повинен подати подання президентові на звільнення Саакашвілі", - сказав він.

Розенко зазначив, що не коментуватиме рішення Саакашвілі, так як це буде не дуже коректно з його боку.

Як відомо, у понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

Особа Саакашвілі обговорювалася в колі громадських активістів, як "драйвера нової політичної сили".

Зокрема, екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе весною заявляв, що "Саакашвілі буде з нами, звичайно. І, він буде одним з ідеологів і драйверів цієї нової партії".

Влітку народний депутат Віктор Чумак повідомив, що номінаційний комітет активно відбирає людей, які стануть членами нової всеукраїнської партії "Хвиля", яку може очолити Саакашвілі.

Теми: Саакашвілі Кабінет міністрів Одеська область
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Коментарі — 2
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IP: 91.225.121.---DND08.11.2016 13:13
Корумпований головний офшорний бурбон поставить свого смотрящого. Взагалі ці адміністрації необхідно ліквідувати. Вся влада радам і повинен бути представник президеньа за наглядом за відповідністю рішень рад вимогам Конституції і - все. Дуалізм цієї влади реставрованих бурбонів діє на розвал і корупцію.
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IP: 93.74.65.---Катя Римман08.11.2016 12:52
А можно перед тем, как Михо уйдет он выступит с подробным отчетом о том, что он сделал на своем посту за 1,5 года. Он ведь так любил этот год выступать на камеры, это ему в радость. А то про зраду говорить ума не надо, а про свои успехи похвастаться не каждый может.
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