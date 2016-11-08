В Кабміні визначилися, коли вирішуватимуть долю Саакашвілі
Кабінет Міністрів має намір розглянути подання на звільнення голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі 9 листопада.
Про це журналістам повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передають Українські Новини.
"Завтра, я так розумію, на засіданні уряду, буде розглядатися це питання. Так як саме уряд повинен подати подання президентові на звільнення Саакашвілі", - сказав він.
Розенко зазначив, що не коментуватиме рішення Саакашвілі, так як це буде не дуже коректно з його боку.
Як відомо, у понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.
Особа Саакашвілі обговорювалася в колі громадських активістів, як "драйвера нової політичної сили".
Зокрема, екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе весною заявляв, що "Саакашвілі буде з нами, звичайно. І, він буде одним з ідеологів і драйверів цієї нової партії".
Влітку народний депутат Віктор Чумак повідомив, що номінаційний комітет активно відбирає людей, які стануть членами нової всеукраїнської партії "Хвиля", яку може очолити Саакашвілі.
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