Медведчук виграв суд у Парубія

Печерський районний суд Києва зобов'язав спікера Верховної Ради Андрія Парубія спростувати звинувачення на адресу колишнього глави Адміністрації президента Віктора Медведчука у фінансуванні екстремістських груп на сході України.



Про це свідчить рішення суду, фотокопію якого оприлюднено на офіційному сайті руху "Український вибір", який очолює Медведчук.

"Суд визнав недостовірною і такою, що принижує честь і гідність Віктора Медведчука поширену Андрієм Парубієм 4 липня 2014 року на брифінгу РНБОУ в Національному інформаційному агентстві "Укрінформ" інформацію про нібито причетність Віктора Медведчука до подій на Сході України", – йдеться в повідомленні.



Зокрема, йшлося про такі твердження: "Медведчук... є тим злочинцем, який протягом останніх років максимально брав участь в тому, щоб ця ситуація була створена"; "...Фінансування цих (екстремістських) груп здійснювалося через Медведчука".



"Судове рішення зобов'язує спікера Верховної Ради Парубія провести в "Укрінформі" брифінг, в ході якого повідомити про дане судове рішення і спростувати недостовірну інформацію, що завдає шкоди честі та гідності Віктора Медведчука", – резюмує прес-служба політика.