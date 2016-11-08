Порошенко розповів, чого чекає від американських виборів

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Вівторок, 8 листопада 2016, 13:26

Президент Петро Порошенко розраховує на відповідальний вибір американського народу на президентських виборах.

Про це сказав президент Петро Порошенко під час спільного брифінгу із президентом Словенії Борутом Пахором.

Водночас він заявив: "Ми задоволені підтримкою американського політикуму".  

Також він розповів що між Любляною і Києвом буде відновлено авіасполучення і заявив, що Україна очікує на схвалення Європарламентом безвізу у листопаді.

Як відомо, у США сьогодні проходить загальне голосування на виборах президента країни. Нинішній глава держави Барак Обама залишає свій пост після двох термінів президентства.  

Українська правда

Теми: Порошенко вибори
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