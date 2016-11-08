НАБУ затримало екс-чиновника "Електроважмашу"

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Вівторок, 8 листопада 2016, 14:29

8 листопада детективи НАБУ затримали у Харкові екс-заступника директора зі стратегії та маркетингу державного підприємства "Завод "Електроважмаш", який підозрюється у завданні заводу збитків на суму понад 37 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Затриманого підозрюють у зловживанні "службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки".

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

"Ще одній особі (керівнику двох комерційних підприємств, задіяних у схемі заволодіння державними коштами) також повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюється його місцезнаходження", – додали в НАБУ.

Згідно з повідомленням, детективи НАБУ викрили схему, відповідно до якої службові особи ДП "Завод "Електроважмаш" за попередньою змовою з керівниками двох підставних компаній ("прокладок"), в період 2014-2015 років продали електродвигун постійного струму "ПБК 380/80-2.25УХЛ4" фактично за собівартістю (1,39 млн грн) з подальшим перепродажем його за ринковою ціною в Казахстан за понад 3 млн доларів.

 
Фото: НАБУ

"У результаті реалізації злочинного умислу державне підприємство зазнало збитків на суму 37,2 млн грн, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення інших можливих співучасників злочину", – додало агентство.

Українська правда

Теми: НАБУ корупція
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IP: 91.225.121.---DND08.11.2016 15:04
Савицький вкрав 300 млн і нічого, і президентЮ і іже сидять в офшорах. а тут стільба по горобцях, щоб хоть якось показати свою високооплачувану (з моєї кишені також) типу роботу.
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