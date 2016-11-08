Міноборони: Росія загороджується стіною від дезертирів з Донбасу

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Вівторок, 8 листопада 2016, 15:35

На окупованій території Луганської області неподалік пункту пропуску "Ізварине" з боку Росії встановили інженерні загородження та розгорнуто підрозділи ЗС РФ.

Про це заявив у вівторок на брифінгу речник Міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.

За його словами, таким чином Росія бореться з дезертирством у лавах російсько-окупаційних військ.

"В районі пункту пропуску "Ізварине" на окупованій території з російської сторони споруджуються інженерні загородження. Також вздовж цієї ділянки російсько-українського кордону розгорнуто підрозділи ЗС РФ. Ці заходи спрямовані на боротьбу з дезертирством у лавах російсько-окупаційних військ", - сказав Мотузяник.  

Як відомо, Мотузяник повідомив, що за добу в зоні проведення антитерористичної операції 4 військових зазнали поранень.

Теми: Росія АТО Донбас
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