Експерти склали рейтинг найбільших статків та боргів депутатів Ради
Менеджер Антикорупційної групи "Реанімаційного пакету реформ" Олександр Лємєнов навів список найбільших доходів, готівкових коштів та боргів депутатів Верховної Ради.
Він описав їх у своєму блозі на "Українській правді".
Найбільші доходи:
1. Хомутиннік Віталій Юрійович – 175 823 407 грн
2. Котвіцький Ігор Олександрович – 122 387 647 грн
3. Новинський Вадим Владиславович – 115 401 739 грн
4. Бобов Геннадій Борисович – 102 545 538 грн
5. Фельдман Олександр Борисович – 68 713 871 грн
6. Чижмарь Юрій Васильович – 52 302 157 грн
7. Негой Федір Федорович – 44 904 511 грн
8. Савченко Олексій Юрійович – 41 790 431 грн
9. Донець Тетяна Анатоліївна – 40 430 376 грн
10. Загорій Гліб Володимирович – 39 705 977 грн
Готівкові кошти:
1. Котвіцький Ігор Олександрович – 1 919 695 174 грн
2. Савченко Олексій Юрійович – 616 193 059 грн
3. Хомутиннік Віталій Юрійович – 493 654 126 грн
4. Дубневич Богдан Васильович – 442 843 539 грн
5. Дерев'янко Юрій Богданович – 418 015 697 грн
6. Константіновський Вячеслав Леонідович – 418 015 697 грн
7. Дубневич Ярослав Васильович – 323 434 493 грн
8. Супруненко Олександр Іванович – 305 589 372 грн
9. Шуфрич Нестор Іванович – 239 492 298 грн
10. Бобов Геннадій Борисович – 209 994 000 грн
Фінансові зобов'язання:
1. Котвіцький Ігор Олександрович – 2 794 177 179 грн
2. Кононенко Ігор Віталійович – 498 598 960 грн
3. Вінник Іван Юлійович – 335 432 306 грн
4. Новинський Вадим Владиславович – 154 969 283 грн
5. Фельдман Олександр Борисович – 137 629 898 грн
6. Константіновський Вячеслав Леонідович – 127 900 000 грн
7. Льовочкіна Юлія Володимирівна – 120 877 753 грн
8. Лаврик Олег Васильович – 62 838 189 грн
9. Донець Тетяна Анатоліївна – 53 866 597 грн
10. Сабашук Петро Павлович – 26 507 917 грн
"Тепер черга за Національним агентством з питань запобігання корупції та Національним антикорупційним бюро України, що мають перевірити законність джерел погодження фантастичних сум, які були вказані парламентарями, – підсумував Лємєнов.
Українська правда
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