Саакашвілі: Порошенко казав мені – приберем Яценюка і все буде добре

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Вівторок, 8 листопада 2016, 18:31

Міхеіл Саакашвілі, який подав у відставку, заявляє, що отримував гарантії від президента Порошенка пов'язані з екс-прем'єром Арсенієм Яценюком.

Про це він сказав виступаючи в Одесі у вівторок.

"Півроку тому, у березні точніше, я пішов до президента і сказав, що не можу так більше працювати. Ми всі обманюємо людей, що всі його обіцянки, які ми разом давали перед місцевими виборами… нічого не робиться. Він мені сказав, ми разом позбудемось Яценюка і заживемо, і все піде добре. Це він мені сказав ще у січні", - сказав Саакашвілі.

Як відомо, 22 березня джерела Українська правда підтвердили, що прем'єра Арсенія Яценюка на посаді змінить тодішній спікер Верховної Ради Володимир Гройсман.

14 квітня Верховна Рада прийняла пакетну постанову про прийняття відставки прем'єра Арсенія Яценюка та призначення головою уряду спікера Ради Володимира Гройсмана.

Українська правда

    

Теми: Саакашвілі Порошенко Яценюк
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Коментарі — 2
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IP: 37.229.144.---Юрій Шило08.11.2016 19:20
Алексей Петренко:
То есть он губернатором стал просто чтобы там ожидать когда его в центр на чье-то место пригласят, поэтому он даже не пытался что-то в Одессе сделать, по крайней мере то, что сам наобещал.
Темна вода в облацех... Но, по-моему одесситы в его лице тогда ничего не приобрели, а сейчас ничего не потеряли ...
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IP: 93.74.65.---Алексей Петренко08.11.2016 19:09
То есть он губернатором стал просто чтобы там ожидать когда его в центр на чье-то место пригласят, поэтому он даже не пытался что-то в Одессе сделать, по крайней мере то, что сам наобещал.
ВідповістиЗ цитатою
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