Саакашвілі: Порошенко казав мені – приберем Яценюка і все буде добре

Міхеіл Саакашвілі, який подав у відставку, заявляє, що отримував гарантії від президента Порошенка пов'язані з екс-прем'єром Арсенієм Яценюком.

Про це він сказав виступаючи в Одесі у вівторок.

"Півроку тому, у березні точніше, я пішов до президента і сказав, що не можу так більше працювати. Ми всі обманюємо людей, що всі його обіцянки, які ми разом давали перед місцевими виборами… нічого не робиться. Він мені сказав, ми разом позбудемось Яценюка і заживемо, і все піде добре. Це він мені сказав ще у січні", - сказав Саакашвілі.

Як відомо, 22 березня джерела Українська правда підтвердили, що прем'єра Арсенія Яценюка на посаді змінить тодішній спікер Верховної Ради Володимир Гройсман.

14 квітня Верховна Рада прийняла пакетну постанову про прийняття відставки прем'єра Арсенія Яценюка та призначення головою уряду спікера Ради Володимира Гройсмана.

Українська правда