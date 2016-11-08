Саакашвілі їде в Київ "виметати" Раду, АП і Кабмін

235 переглядів
0
Вівторок, 8 листопада 2016, 19:45

Міхеіл Саакашвілі, який подав у відставку, заявляє, що потрібно радикально міняти центральну владу.

Про це він сказав виступаючи в Одесі у вівторок.

"Я уїжджаю в Київ не просто звільняти Україну, я звільню і Одесу, і всіх бандитів вижену з Одеси", - сказав він.

Саакашвілі заявив: "виметемо і цю Раду, і цю адміністрацію, і цей Кабмін, і тоді наведемо порядок в Одесі, і Одеса стане тим, чим вона повинна бути – найбільш нарним містом України і всієї Європи".

"Ідеї революції були зраджені…Тому ми знову у розбитого корита. Яка різниця людям, хто до них буде наплювательські відноситися, Порошенко чи Янукович…якщо результат при Януковичу хоча б гривна була трохи краща", - сказав він.

"Наврядчи Кабмін захоче заслухати мій звіт. Не вистачало ще їм цю трибуну мені давати. Я із задоволенням поїду в Кабмін і зачитаю свій звіт", - сказав він.

Як відомо, у понеділок, 7 листопада, голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

Він заявив, що в Одеській області "президент особисто підтримує два клани".

Кабінет міністрів має намір розглянути подання на звільнення Саакашвілі 9 листопада та скерувати його президенту.

Українська правда

Теми: Саакашвілі Кабінет міністрів Адміністрація президента
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Саакашвілі: Порошенко казав мені – приберем Яценюка і все буде добре 8 листопада 2016, 18:31
Саакашвілі: Я приїхав в Україну з Грузії, як Порошенко – з Молдови 8 листопада 2016, 17:32
Порошенко дав зрозуміти, що прийме відставку Саакашвілі 8 листопада 2016, 13:36
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Саакашвілі: Я приїхав в Україну з Грузії, як Порошенко – з Молдови
ЄС погодив нові санкції проти кримських чиновників
Новинському загрожує до 5 років тюрми - ГПУ
МЗС провело "виховну бесіду" з польським консулом через Бандеру
Усі новини
Мапа

"100+ крутих місць Києва" з ресторанами, кав'ярнями, шоурумами...

Фото

Що буде, якщо будь-якій людині у світі сказати, що вона прекрасна