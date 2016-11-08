ЗМІ: Клінтон за прогнозами лідирує в 6 з 7 штатів, "що сумніваються"

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Вівторок, 8 листопада 2016, 23:20

Кандидат в президенти США від демократів Хілларі Клінтон, за попередніми прогнозами, лідирує в шести з семи американських штатах, де історично немає переваги ні у демократів, ні республіканців, і які відіграють дуже важливу роль у виборах президента США.

Згідно з даними проекту VoteCastr, станом на 2 годину дня за нью-йоркським часом, Клінтон може здобути перемогу над республіканцем Дональдом Трампом в наступних штатах: Колорадо (47% - Клінтон, 42% - Трамп), Флорида (49% - Клінтон, 45% - Трамп), Невада (47% - Клінтон, 44% - Трамп), Огайо (46% - Клінтон, 45% - Трамп), Пенсільванія (48% - Клінтон, 44% - Трамп), Вісконсін (49% - Клінтон, 43% - Трамп).

Республіканець, в свою чергу, попередньо лідирує в штаті Айова (45% - Клінтон, 46% - Трамп).

Крім того, за даними CNN, за станом на 20:30 за київським часом (13:30 на сході США) більше 4,6 млн американських виборців проголосували в штатах Колорадо, Вірджинії Джорджії, Огайо і Вісконсині, які називають штатами, що "сумніваються".

Так, в Колорадо проголосували понад 2,2 млн осіб. На ранок вівторка на виборчі дільниці прийшли 771 тис. 745 прихильників Республіканської партії і 753 тис. 052 прихильника Демократичної партії.

У Джорджії поставлений рекорд з дострокового голосування - 2 млн 381 тис. 416 голосів. В Огайо і Вісконсіні відзначається значна, але не рекордна явка виборців.


Інтерфакс-Україна

Теми: США вибори
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IP: 91.214.84.---rem 208.11.2016 23:48
Схоже на те, що на російських парадних будуть сцяти сидячи....😂
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