Вибори в США: Клінтон лідирує, Трамп подав до суду

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Середа, 9 листопада 2016, 00:25

Кандидат в президенти США від Демократичної партії лідирує у всіх семи штатах, які "вагаються"

Про це свідчать дані експериментальної технології VoteCastr, яка передбачає підсумки голосування, грунтуючись на даних про явку. В цьому році ця технологія застосовується вперше.

Так, станом на 00:00 за Києвом, система пророкує перемогу Клінтон у Флориді, Айові, Неваді, Нью-Гемпширі, Огайо, Пенсільванії і Вісконсині.

При цьому варто відзначити, що дані постійно змінюються.

Республіканець Дональд Трамп в свою чергу не здається, він закликає голосувати жителів Флориди, яка вважається ключовим штатом.

Також Трамп подав позов до суду через те, що в день дострокового голосування, 4 листопада, в Неваді, яка є штатом, що "вагається" виборчі дільниці працювали довше на дві години. На думку республіканця, це могло бути "на руку" Клінтон. Однак суд відхилив скаргу Трампа, пише Іndependent.

Перші результати екзит-полів повинні з'явитися після 1:00 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що за прогнозом Reuters і Ipsos, явка на виборах в США може скласти близько 60%. Якщо таке станеться, то це буде найвищою явкою виборців з 1968 року, коли президентом США обрали Річарда Ніксона.

Трамп і Клінтон вже проголосували на виборах.

Теми: США вибори
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