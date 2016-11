Вибори в США: Клінтон лідирує, Трамп подав до суду

Кандидат в президенти США від Демократичної партії лідирує у всіх семи штатах, які "вагаються"

Про це свідчать дані експериментальної технології VoteCastr, яка передбачає підсумки голосування, грунтуючись на даних про явку. В цьому році ця технологія застосовується вперше.

Так, станом на 00:00 за Києвом, система пророкує перемогу Клінтон у Флориді, Айові, Неваді, Нью-Гемпширі, Огайо, Пенсільванії і Вісконсині.

При цьому варто відзначити, що дані постійно змінюються.

Республіканець Дональд Трамп в свою чергу не здається, він закликає голосувати жителів Флориди, яка вважається ключовим штатом.

Don't let up, keep getting out to vote - this election is FAR FROM OVER! We are doing well but there is much time left. GO FLORIDA!