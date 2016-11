Вибори в США: CNN передбачив перемогу Клінтон

СNN віддав перемогу на виборах кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Згідно прогнозу, вона переможе в штатах Вермонт (3) Іллінойс (20 голосів), Нью-Джерсі (14 голосів), Массачусетс (11 голосів), Меріленд (10 голосів), Род-Айленд (4 голоси), Делавер (3 голоси) і округ Колумбія (3 голоси).

Республіканцеві Дональду Трампу передбачили перемогу в Оклахомі (7) Теннесі (11 голосів), Міссісіпі (6 голосів), Алабамі (9), Кентуккі (8), Індіані (11), Західній Вірджинії (5), Південній Каліфорнії (9).

Розклад по вибірникам: 68 голосів у Клінтон, 48 голосів у Трампа.

Hillary Clinton leads Donald Trump 68-48 in the race to 270 electoral votes. Follow results on CNN https://t.co/ShJjjiJe61 pic.twitter.com/6IQTas3KSh