Вибори в США: CNN передбачив перемогу Клінтон

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Середа, 9 листопада 2016, 03:27

СNN віддав перемогу на виборах кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Згідно прогнозу, вона переможе в штатах Вермонт (3) Іллінойс (20 голосів), Нью-Джерсі (14 голосів), Массачусетс (11 голосів), Меріленд (10 голосів), Род-Айленд (4 голоси), Делавер (3 голоси) і округ Колумбія (3 голоси).

Республіканцеві Дональду Трампу передбачили перемогу в Оклахомі (7) Теннесі (11 голосів), Міссісіпі (6 голосів), Алабамі (9), Кентуккі (8), Індіані (11), Західній Вірджинії (5), Південній Каліфорнії (9).

Розклад по вибірникам: 68 голосів у Клінтон, 48 голосів у Трампа.

Теми: США вибори
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