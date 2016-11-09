Бойовики відкрили вогонь по КПВВ "Майорськ", згоріли два авто

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Середа, 9 листопада 2016, 06:12

Увечері 8 листопада в результаті обстрілу бойовиків в пункті пропуску "Майорськ" згоріли два автомобілі.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Після закриття КПВВ "Майорськ" в так званій "сірій зоні" залишилося декілька десятків автомобілів. Близько 20-00 російсько-окупаційні війська відкрили хаотичний вогонь з кулеметів та гранатометів. Під час стрільби загорілося 2 автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Поки невідомо чи є постраждалі серед мирних жителів.

Теми: АТО Донбас
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