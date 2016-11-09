Посол США запевняє, що і Трамп буде партнером України
Посол США в Україні Марі Йованович запевняє, що за будь-якого президента Сполучені штати підтримуватимуть Україну.
Про це вона сказала у посольстві в середу вранці під час сніданку, присвяченому виборам в США.
"Я впевнена, неважливо, хто саме буде нашим головнокомандувачем, в перехідний період між адміністраціями і за нової адміністрації, США залишатимуться потужним партнером України", - наголосила вона.
"З боку обох партій є підтримка українському суверенітету, територіальній цілісності, я впевнена, що ми це продовжимо", - додала вона.
Як відомо, у США завершились вибори президента. За попередніми даними, у перегонах лідирує республіканець Дональд Трамп.
Оксана Коваленко, УП
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