У штабі Клінтон попросили всіх розходитись

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Середа, 9 листопада 2016, 09:14

Керівник виборчого штабу Гілларі Клінтон Джон Подеста заявив, що вона не буде виступати з промовою перед виборцями.

Про це він оголосив у виборчому штабі.

"Друзі, ви були тут довго, це була довга ніч і довга кампанія. Ми можемо почекати трохи, правда? Досі йде підрахунок голосів. Кожен голос має бути підрахований. Завтра нам буде що сказати", - заявив Подеста.

"Ми дуже пишаємось вами і дуже пишаємось нею. Вона зробила дуже велику роботу і ця робота ще не завершена", - додав він.

Оксана Коваленко, УП

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