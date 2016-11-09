У штабі Клінтон попросили всіх розходитись

Керівник виборчого штабу Гілларі Клінтон Джон Подеста заявив, що вона не буде виступати з промовою перед виборцями.

Про це він оголосив у виборчому штабі.

"Друзі, ви були тут довго, це була довга ніч і довга кампанія. Ми можемо почекати трохи, правда? Досі йде підрахунок голосів. Кожен голос має бути підрахований. Завтра нам буде що сказати", - заявив Подеста.

"Ми дуже пишаємось вами і дуже пишаємось нею. Вона зробила дуже велику роботу і ця робота ще не завершена", - додав він.

Оксана Коваленко, УП